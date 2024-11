Conselho do Corinthians adia votação para impeachment de Augusto Melo

Após pedido da Polícia Militar, presidente do conselho deliberativo do Timão decide adiar reunião que pode tirar mandatário do clube do cargo Crédito: Jogada 10

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, adiou a reunião para votar o impeachment do presidente do clube, Augusto Melo. O encontro aconteceria nesta quinta-feira (28/11), mas com a mudança, a votação vai acontecer apenas na próxima segunda-feira (02/12).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A mudança teria acontecido após uma reunião com a Polícia Militar. O clube social do Corinthians estará aberto nesta quinta-feira para sócios e receberá um jogo de basquete. Assim, seria difícil manter a segurança do entorno do local, com pessoas de fora rodeando uma reunião tão importante. Na próxima segunda-feira, a tendência é que a sede do Timão esteja fechada e restrita apenas para conselheiros.