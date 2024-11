Conmebol aumenta taça da Libertadores antes da final entre Atlético e Botafogo

Base do troféu mais desejado da América do Sul é aumentada para nove filas, com capacidade para mais oito campeões

Aliás, com essa mudança, a capacidade da taça aumentou, permitindo a adição de oito novas plaquinhas de campeões. O Atlético, campeão em 2013, busca o bicampeonato, enquanto o Botafogo sonha com seu primeiro título.

“O troféu da Conmebol Libertadores foi atualizado para 2024! Renovamos o símbolo mais emblemático do futebol sul-americano, mantendo sua essência histórica, enquanto o adaptamos às novas gerações e aos feitos acumulados. Nesta edição, a base do troféu foi ampliada para nove filas, com capacidade para mais oito campeões, substituindo as oito filas anteriores”, declarou Alejandro Domínguez.

Contudo, essa não foi a primeira mudança na taça. Originalmente, ela contava com 16 placas, registrando os vencedores entre 1960 e 1977. Depois, acrescentaram uma linha com mais seis vagas e, em 1983, outra coluna foi adicionada.

Todavia, outra solução encontrada para ampliar a capacidade foi utilizar os enrolamentos na borda do pedestal, estratégia que durou até 2004. Porém, nesse ano, a taça foi quebrada durante as comemorações do título do Once Caldas.