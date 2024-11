Comentarista analisa final da Libertadores: ‘Botafogo joga mais, mas Atlético tem jogadores decisivos’

Caio Ribeiro, da Globo, coloca o Botafogo como melhor time, mas Atlético com atletas mais decisivos e experientes

A final da Copa Libertadores entre Atlético e Botafogo já domina os debates no mundo do futebol. Entre as análises, destacam-se questões como o momento das equipes e os jogadores que podem decidir o confronto. Ex-jogador e comentarista da Rede Globo, Caio Ribeiro também compartilhou sua visão.

Para Caio, o Botafogo vive uma fase melhor, mas o Atlético conta com atletas mais experientes e acostumados à pressão de grandes decisões.