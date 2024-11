Com titulares preservados, Botafogo faz primeiro treino em Buenos Aires

Artur Jorge comanda atividade, nesta quinta-feira, na Argentina, antes da final da Libertadores contra o Atlético, no Monumental de Núñez Crédito: Jogada 10

O Botafogo fez o primeiro treino em Buenos Aires, na Argentina, na tarde desta quinta-feira, no Mapuche Country Club, CT do Tigre, visando à final da Libertadores, no sábado, contra o Atlético-MG, no Monumental. No entanto, os titulares contra o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão, não foram a campo e fizeram exercícios de recuperação física.

Os atletas permaneceram no hotel fazendo exercícios de recuperação e focados em fisioterapia. Aliás, Adryelson, que deve substituir Bastos, também ficou no hotel. Apenas o goleiro John foi o único presente no treino. A imprensa, aliás, teve acesso apenas aos 15 primeiros minutos da atividade.