Ciclista viaja 17 dias de bike para ver o Botafogo na final da Libertadores

O Botafogo é fonte de inspiração para as maiores loucuras que alguém pode imaginar. A final da Copa Libertadores deste ano apenas potencializou este instinto dos escolhidos. Assim, é comum ouvir histórias de torcedores que sacrificaram o seu tempo para estar em Buenos Aires, ao lado do Glorioso, na decisão contra o Atlético-MG, neste sábado (30), no Monumental de Núñez. Fanático por ciclismo, José Marcelo é um destes.

A epopeia do intrépido Marcelo começou em São Pedro da Aldeia (RJ), no começo do mês, na Região dos Lagos. De lá, pegou uma condução para a rodoviária do Rio de Janeiro, onde comprou uma passagem para Porto Alegre. O botafoguense passou 40 horas em um ônibus antes de desembarcar na capital gaúcha. Aí trocou o transporte. Pegou a bicicleta e, acompanhado por cinco amigos, começou a pedalar até o Chuí, na fronteira com o Uruguai.