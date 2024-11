Chapa de eleição no Nacional-URU quer Marcelo e David Terans, do Fluminense

Em entrevista ao programa 'Pasión Tricolor', integrante da chapa 'Nacional Infinito' revela que busca craque ex-Real e uruguaio do Flu

Uma das chapas que concorre à presidência do Nacional (URU) está prometendo contratações importantes para a equipe. Flavio Perchman, que forma a chapa “Nacional Infinito” com o candidato à presidência Ricardo Vairo, quer dois jogadores do Fluminense para a próxima temporada.

Um deles é o lateral-esquerdo Marcelo, que, apesar de já não atuar mais pelo clube, ainda não teve rescisão regulamentada. O candidato admite que é uma ‘utopia’, mas que a possibilidade existe. O lateral deixou o Flu após briga com o técnico Mano Menezes.