Caravanas do Atlético partem de Belo Horizonte rumo à Argentina: ‘Eu Acredito’

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, decretou: “O Botafogo é favorito na final da Copa Libertadores”. De fato, o clube carioca lidera o Campeonato Brasileiro e tem se destacado com um futebol veloz e envolvente. No entanto, o atleticano carrega um lema poderoso: “Eu Acredito”. E foi com esse espírito que, na noite de quarta-feira (27) e na manhã desta quinta (28), caravanas com mais de 40 ônibus lotados deixaram a Arena MRV com destino a Buenos Aires.

A reportagem do Jogada10 conversou com torcedores que embarcaram rumo à Argentina, ansiosos para apoiar o Galo em busca de mais um título da Libertadores.