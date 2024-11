Campeão da Libertadores de 2013 aposta no Atlético como favorito: ‘Mais preparado psicologicamente’

Atacante Jô, campeão da Libertadores 2013 com a camisa do Atlético, acredita que o Galo é melhor preparado psicologicamente

Atlético e Botafogo se enfrentam na final da Copa Libertadores no próximo sábado (30), no Más Monumental, em Buenos Aires, na Argentina. Enquanto o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, apontou o Botafogo como favorito, o atacante Jô, campeão da Libertadores de 2013 pelo Galo, acredita que o time mineiro está mais preparado para o desafio.

Para Jô, o Atlético superou maiores dificuldades ao longo da competição e está psicologicamente mais forte para a decisão.