Bruna Biancardi faz registro raro na Arábia Saudita

Companheira de Neymar, Bruna Biancardi fez um registro raro na Arábia Saudita. Nesta quinta-feira (28), a influenciadora realizou uma publicação em sua rede social para falar sobre o frio vivenciado durante o dia no local.

Com média anual próxima dos 30ºC, o país asiático possui elevadas temperaturas diárias, principalmente na parte na parte da manhã e da tarde. Já à noite, a tendência é de queda nos termômetros. Em seu perfil no Instagram, a mãe de Mavie mostrou surpresa com os 15ºC registrados.