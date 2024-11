Branco será representante do Fluminense em sorteio do Mundial

Ex-jogador será o 'legend' do Fluzão para o evento, que será no dia 5 de dezembro, em Miami; Mário Bittencourt não estará presente

O Fluminense já tem seu representante no sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025, em Miami, no dia 5 de dezembro. Branco, tetracampeão do mundo e que defendeu o Flu em três passagens, é o nome em questão.

A pedido da Fifa, que organiza o certame, cada um dos participantes determinou uma pessoa como “legend” (lenda) para representar o clube no sorteio. A informação de que Branco será o representante tricolor é do jornalista Victor Lessa. O evento será às 15h (de Brasília) e servirá para saber como estarão dispostos os oito grupos da competição. Já são 31 times confirmados, faltando apenas a definição do campeão da Libertadores de 2024: Botafogo ou Atlético-MG.