Auxiliar do Flamengo pode virar técnico do Guarani

Assim, Bergantin pode ver com bons olhos retornar ao cargo de treinador na próxima temporada. A última vez em que comandou uma equipe foi a Ferroviária, na Série A2 do Paulista e na Série C do Brasileiro nesta temporada. Com ele no comando, a equipe sofreu apenas uma derrota, ainda na primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Ou seja, em 26 partidas, teve uma derrota, 12 vitórias e 13 empates. Ele também já ficou à frente do Ituano, onde começou na base, foi auxiliar e depois efetivado no time principal. Com isso, ficou na equipe entre 2013 e 2021.

Como jogador, Bergantin era zagueiro e atuou por oito anos no Hannover 96, da Alemanha. Além disso, defendeu o Ituano, São Caetano, Gama e Guaratinguetá-SP.