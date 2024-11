Atlético x Botafogo: Tardelli e Jairzinho vão entrar em campo com a taça da Libertadores

A taça da Libertadores será levada ao Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no sábado (30) por dois ídolos: Diego Tardelli, do Atlético, e Jairzinho, do Botafogo. Eles terão a missão de carregar o troféu durante a cerimônia na grande decisão.

Tardelli fez história no Atlético, defendendo o clube em três períodos diferentes. Ele iniciou sua trajetória em 2009, retornou em 2013 e conquistou a Libertadores daquela temporada, além da Copa do Brasil no ano seguinte. Depois, voltou em 2020 e 2021. Ao todo, marcou 112 gols em 230 jogos.