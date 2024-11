Arena MRV, do Atlético, é liberada para receber jogos

Punido com perda de mando, Galo pode atuar no estádio sem a presença de torcedores na última partida da temporada, no dia 08 de dezembro Crédito: Jogada 10

A Arena MRV, casa do Atlético Mineiro, não está mais interditada. Na quinta-feira (28), o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Verissimo, impôs a punição provisória após julgamento no órgão. O estádio havia sido fechado devido aos incidentes na decisão da Copa do Brasil, ocorrida no último dia 10.

No entanto, o Atlético continuará sem receber torcedores na Arena MRV. Na quarta-feira (27), o clube foi julgado pelos episódios ocorridos na decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Galo perdeu o mando de campo por seis jogos.