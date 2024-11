Apesar das vaias, Fernando Diniz enaltece atuação do Cruzeiro em empate

Time mineiro apenas empatou com o Grêmio, em duelo realizado nesta quarta-feira (27), no estádio do Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro empatou com o Grêmio por 1 a 1 nesta quarta-feira (27), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para as pretensões do time mineiro, que busca classificação para a Libertadores de 2025. No final da partida, a torcida celeste vaiou os atletas.

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz, em entrevista, preferiu enaltecer a atuação do time mineiro e afirmou que a equipe merecia um resultado melhor. Ele também abordou a falta de eficácia em algumas finalizações, alertando que o Cruzeiro precisa caprichar mais.