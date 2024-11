Ação cível e queixa-crime: Romário enfrenta processos por xingamento à mulher

As mensagens enviadas por Romário, de seu perfil no Instagram, para Dayane da Rocha Valencio da Silva ocupam o centro de dois processos contra o ex-jogador . Uma ação na esfera cível e outra na penal. No autos, a autora relembrou outros xingamentos do senador a mulheres e pediu R$ 56 mil pelos danos sofridos em sua honra.

Dayane, então, investiu em uma ação de indenização por danos morais contra Romário – no valor de R$ 56 mil. No documento, a autora levantou outro caso em que o senador acabou condenado por xingar e ferir a honra de uma mulher.

Queixa-crime contra Romário

Uma queixa-crime de injúria, apresentada por Dayane contra Romário, evoluiu recentemente no Judiciário. Nesse cenário, o senador também deverá arcar com consequências na esfera penal.

Ainda de acordo com a ‘coluna Fábia Oliveira’, do Metrópoles, o Ministério Público opinou pelo envio do caso ao Supremo Tribunal Federal (STF). Isso porque Romário ocupa cargo de Senador da República, e o órgão fica, portanto, competente para julgá-lo. A análise do MP entende que mensagens têm relação com papel político do réu, visto que foram enviadas de seu perfil oficial.

O argumento levantado pelo Ministério Público acabou atendido pela Justiça comum. Agora, portanto, a queixa penal contra o ex-jogador segue para o Supremo, em Brasília.