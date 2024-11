Weverton descarta jogar toalha por título: ‘Lutar até o fim’

Goleiro lamentou oportunidade do Palmeiras disparar na liderança após perder para o Botafogo, na última rodada do Brasileirão

O Palmeiras se complicou na briga pelo título brasileiro, ao perder para o Botafogo por 3 a 1 , na última terça-feira (26/11), no Allianz Parque, pela 36ª rodada da competição. Contudo, para o goleiro Weverton, o Verdão precisa acreditar até o fim.

“O Palmeiras quer sempre ganhar, mas infelizmente a gente não consegue ganhar todas. A gente ainda tem dois jogos para jogar e ainda tem chance de ser campeão. A gente vai lutar até o fim. E se chegar ao final do ano chegar daqui dois jogos o Palmeiras conseguir ser campeão ninguém vai lembrar desses dados, que não ganhou de times do G4. No final de tudo, o mais importante é você ser campeão e a gente vai lutar por isso. É óbvio que quando se fala de hoje a gente queria ganhar. Entramos aqui para vencer”, disse, Weverton, que prosseguiu.

“A gente não não teve uma boa atuação, a gente sabe que pode melhorar e a gente vai fazer vai melhorar vai pensar agora para a frente porque desse não tem mais o que fazer já foi e vamos seguir em frente acho que não dá mas para ficar se lamentando. Vamos pensar nessas duas finais que tem pra gente no Cruzeiro no Fluminense e ver o que acontece”, completou.

Weverton minimiza xingamentos da torcida para Abel

Além disso, o arqueiro minimizou as críticas da torcida durante o duelo contra o Botafogo. A torcida organizada do Palmeiras entoou gritos de ”burro” em direção à Abel Ferreira, após o treinador tirar Estêvão da partida e colocar Gabriel Menino. Weverton citou o barulho de cobrança vindo da arquibancada e vê como natural por conta da expectativa em cima de uma partida que era uma verdadeira decisão.