Wesley enaltece trabalho de Roger no Inter: ‘Primeiro treinador que me ensina’

Wesley já era destaque no Colorado e o desempenho foi potencializado após a chegada do comandante. Gaúchos ainda sonham com o título da Série A Crédito: Jogada 10

O Inter teve surpreendente reação na temporada ao engatar uma sequência de 16 partidas de invencibilidade. Assim, o Colorado saiu da décima colocação e assumiu o terceiro lugar. Inegavelmente, um dos principais responsáveis por esta mudança de cenário é o técnico Roger Machado. A propósito, os seus jogadores reconhecem isso. Tanto que Wesley engrandeceu o trabalho do comandante no Internacional. Em entrevista ao Duda Garbi no Youtube, ele creditou ao profissional o fato de ter marcado dez gols no Campeonato Brasileiro, além do fato de estar disputando a artilharia do torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Acho que é o primeiro treinador que realmente me ensina as coisas. Os outros faziam o que tinham que fazer e ponto. Ele dá o mapa inteiro, explica, e isso me ajudou muito. Para mim, acho que hoje ele é o melhor que já tive depois de 24, 25 anos. E eu continuo aprendendo ainda, assim como ele continua aprendendo com a gente”, detalhou o atacante.

Com Coudet, Wesley já vinha sendo destaque da equipe e a partir do momento que Roger assumiu o comando, seu desempenho foi potencializado. Prova disso é que desde a mudança do comando técnico, ele marcou seis dos seus dez gols na Série A. Inter não desistiu do título do Campeonato Brasileiro O camisa 21 do Inter entende que a possibilidade de vencer o título da Série A é pequena, mesmo assim confessa que eles e o companheiros ainda sonham. “Agora vamos descansar e continuar sonhando. Porque, como a gente vem falando há alguns jogos, sonhar não paga. Se quem está à frente faz o papel dele, vamos continuar fazendo o nosso. Se eles tropeçarem, vamos tentar fazer o nosso papel para poder chegar lá. Então, vamos sonhar até o final”, concluiu Wesley.