Vasco visa recuperar Sforza, dos maiores investimentos do ano

Ainda sem engatar no Vasco, o jovem volante Sforza pode ter suas últimas chances na equipe carioca. Afinal, o interino Felipe deve dar oportunidades ao argentino nesta reta final de Brasileirão.

Segundo publicação do “ge” desta quarta-feira (27), Sforza pode ganhar vaga até mesmo num setor adiante no meio-campo. Ainda assim, há chance do clube negociar o jogador, contratado por R$ 24 milhões junto ao Newell’s Old Boys (ARG) no começo de 2024. Só João Victor (R$ 32 milhões) e Adson (R$ 26,6 milhões) foram mais caros em 2024.