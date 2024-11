Tottenham x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em jogaço válido pela quinta rodada da Liga Europa; saiba todas as informações do jogão

Em sétimo, com nove pontos, o Tottenham vem de derrota na competição, mas pode se aproximar dos líderes em caso de vitória. Já a Roma, em 20º, vive crise: vem de quatro jogos sem vitórias somando todos os torneios e quer se recuperar na temporada.

Vindo de uma arrasadora goleada por 4 a 0 contra o Manchester City em pleno Etihad Stadium, o Tottenham volta a campo nesta quinta-feira (28) para um grande jogo pela Liga Europa. No Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), os Spurs recebem ninguém menos que a Roma, em partida válida pela quinta rodada da fase de Liga do torneio.

Mais à frente, o zagueiro Romero pode voltar à equipe após ficar fora do 4 a 0 por um problema no tornozelo. Bentancur, que cumpre suspensão de sete jogos (começou contra o City) na Premier League, está à disposição. O também zagueiro Van de Ven, o meia Odobert e o atacante Richarlison seguem fora por lesões na panturrilha.

Para este jogo contra a Roma, o técnico Ange Postecoglou encara problemas, porém. A começar no gol. Afinal, o goleiro Vicario, que jogou com o pé quebrado contra o City, passou por cirurgia e desfalca a equipe – o experiente Fraser Forster entra em seu lugar.

Os Spurs se recuperaram das duas derrotas consecutivas (para Galatasaray, pela Liga Europa, e Ipswich, pela Premier League) com uma goleada para não deixar dúvidas. Meteram 4 a 0 no Manchester City, que vive forte crise na temporada, em jogo pela Premier.

Bergvall é outro que deve voltar ao time, com Sarr e Bissouma indo para o banco (Bentancur entra em uma das vagas). Gray assume na lateral-direita no lugar de Pedro Porro. Já o craque Son pode ser banco para o retorno de Johnson. Ainda segundo a imprensa europeia, Werner pode começar na vaga de Kulusevski.

Como chega a Roma

Vivendo uma crise e apenas na 20ª posição da Liga Europa, a Roma precisa voltar a vencer. Para isso, apostou em Claudio Ranieri (campeão da Premier League com o Leicester), que deixou a aposentadoria para assumir pela terceira vez a equipe da capital italiana.

Ele estreou em derrota por 1 a 0 para o Napoli, no último domingo (24), e vai para sua segunda partida. A boa notícia fica por conta de Dybala. Recuperado de lesão, ele voltou e atuou por três minutos contra os napolitanos, sendo possível que inicie o duelo com o Tottenham no lugar de Pisilli.