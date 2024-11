Torcedores do Atlético-MG param aeroporto de Confins em ‘AeroGalo’ às vésperas da Libertadores

Centenas de atleticanos se reuniram no aeroporto de Belo Horizonte para demonstrar apoio à delegação antes de ida à Argentina Crédito: Jogada 10

A final da Libertadores da América está marcada para o próximo sábado, 30 de novembro, mas hoje já é dia de Galo. Dezenas de torcedores estão reunidos desde cedo no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para o tradicional “AeroGalo”. O voo da delegação atleticana rumo à Argentina, local da decisão, está marcado para ocorrer entre 14h30 e 14h40. Com missão de apoiar, incentivar e ‘dar sorte’ à delegação às vésperas do embarque para Argentina, o “AeroGalo” foi organizado pela torcida organizada Galoucura e teve um retorno extremamente positivo. Atleticanos de todos os cantos de Belo Horizonte se reuniram no setor de embarque do Aeroporto, com bandeirões, fumaças e muita festa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ônibus da delegação deixou a Cidade do Galo, local de treinamento, por volta das 14h em direção ao aeroporto. Estima-se que centenas de atleticanos estejam posicionados no setor de desembarque no momento da chegada dos jogadores e da comissão técnica.

“Até o final! Eu acredito”, disse um torcedor extremamente emocionado enquanto ainda aguardava a chegada da delegação. Chegada ao aeroporto A delegação chegou ao aeroporto por volta de 14h40 sob muita festa por parte dos atleticanos presentes, com muito sinalizador em tom dourado. Os cantos se misturaram com a fumaça, e o aeroporto se confundiu com estádio em dia de jogo de Libertadores da América. Entre gritos de “Vamos, Galo”, um pedido especial: “Vamos ganhar a Libertadores!”. Assim, sob cantos de incentivo com apelos por outra conquista continental, que a delegação se despediu dos torcedores em Belo Horizonte rumo ao compromisso mais importante da temporada.