Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar, é detido na Alemanha

Tiago Ramos, ex de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, se envolveu em uma confusão com uma mulher em Dortmund Crédito: Jogada 10

Tiago Ramos, ex de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, se envolveu em uma confusão na Alemanha e acabou detido pela polícia de Dortmund. O jogador teria discutido com uma mulher com a qual mantinha um relacionamento e foi denunciado por vizinhos, que já teriam acionado por quatro vezes as autoridades anteriormente. A informação é da jornalista Fabíola Reipert. De acordo com o boletim de ocorrência, Tiago ficou preso por uma noite, mas acabou liberado. Segundo o registro, houve a constatação por parte dos agentes de que o jogador estava alcoolizado. Ele teria tentado entrar a força na casa da então namorada, além de insultá-la. Após duas horas, o ex de Nadine teria voltado ao local e quebrado objetos dentro da residência.

Com a repercussão do caso, os advogados do jogador emitiram uma nota para falar sobre as acusações. A defesa de Tiago nega o ocorrido, além de acusar a mulher de inventar os fatos denunciados. Além disso, eles também informam que “medidas cabíveis estão sendo tomadas contra a responsável pelas falsas acusações”. Esta é a segunda polêmica de Tiago Ramos nesta semana. Na segunda-feira (25), o ex-Fazenda voltou a fazer declarações de amor para Nadine Gonçalves. De acordo com pessoas próximos ao jogador, ele estaria alcoolizado e vulnerável no momento da postagem. Horas depois, ele voltou às redes sociais para pedir desculpas a mãe de Neymar. “Nadine, tu me falou que eu te tirei do túmulo. Então, será que você poderia me perdoar e aceitar que eu quero você pra sempre? Eu te amo. (…) Você é a mulher da minha vida. Mas se estiver com outro, que Deus abençoe”, publicou Tiago em seu perfil.