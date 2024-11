Scarpa afirma admiração por Ronaldinho, e importância da bola parada no Atlético

Bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, camisa 6 do Galo fala sobre ídolo do clube mineiro e revela detalhes sobre força de jogada

Gustavo Scarpa foi a principal contratação do Atlético Mineiro para a atual temporada. Apesar de um início abaixo das expectativas, ele cresceu de rendimento com a chegada de Gabriel Milito. Além disso, conquistou a titularidade e marcou um gol na grande final do estadual contra o Cruzeiro. Agora, se prepara para disputar a decisão da Libertadores neste sábado (30).

Bicampeão da competição com o Palmeiras, nas edições de 2020 e 2021, o meia busca sua terceira conquista individual no maior torneio da América do Sul. O camisa 6 do Galo falou sobre a preparação e citou Ronaldinho Gaúcho como referência em cobranças de bola parada.