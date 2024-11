São Paulo fará pré-temporada nos Estados Unidos

Tricolor paulista enfrentará Flamengo e Cruzeiro em jogos amistosos no país pelo FC Series Crédito: Jogada 10

A temporada do São Paulo ainda não acabou, mas o Tricolor paulista já está organizando os planos para 2025. Assim, o elenco viajará para os Estados Unidos para a pré-temporada de janeiro, onde enfrentará Flamengo e Cruzeiro pelo FC Series. Porém, o clube planeja a volta antecipada de uma parte do grupo de jogadores que estará nos EUA, com o objetivo de utilizá-los na partida de estreia da equipe no Campeonato Paulista. Os jogos de abertura estão programados para os dias 18 e 19 de janeiro.