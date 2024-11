São Paulo fará a final da Copa do Brasil Sub-20 com o Palmeiras

Com a vantagem (2 a 0) que construiu na ida, Tricolor, em Feira de Santana leva dois do Bahia, mas busca o 2 a 2

O São Paulo é o segundo finalista da Copa do Brasil Sub-20. Depois de vencer o Bahia por 2 a 0 no jogo de ida, o time paulista empatou em 2 a 2 no jogo de volta, realizado nesta quarta-feira (27/11) no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Assim, com a vantagem conquistada no primeiro jogo, o São Paulo avançou à final. O Bahia abriu 2 a 0, com gols de Juninho e Ruan Pablo, mas um gol contra de Daniel Lima, que havia entrado dois minutos antes, classificou os paulistas. O time do São Paulo conseguiu segurar o resultado e contou com defesas importantes do goleiro João Pedro para garantir a vaga na decisão.

O rival do São Paulo na grande final da Copa do Brasil Sub-20 será o Palmeiras, que eliminou o Ceará na outra semifinal. A decisão ocorrerá no dia 2 de dezembro.