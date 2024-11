Santos contrata gerente de futebol vindo do Coritiba

O Santos já começou a se reestruturar para o retorno à elite do futebol brasieiro em 2025. Se o Peixe ainda não definiu quem será o próximo treinador e ainda não anunciou novos jogadores, entre os dirigentes, já há novidade.

A equipe fechou com Guilherme Santos para ser gerente de futebol do Alvinegro Praiano. O profissional estava no Coxa, onde chegou em 2022, para ser gerente de futebol das categorias de base do Coxa. Entretanto, promoveram-no para gerente administrativo da equipe principal no ano seguinte.

. Em uma rede social, o dirigente anunciou sua saída do Alto da Glória.