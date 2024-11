Renato Gaúcho ensaia mudança inesperada no setor defensivo do Grêmio

Treinador deve optar por Rodrigo Caio como titular do Imortal na vaga de Rodrigo Ely, após sofrer uma luxação no pé direito

O Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro em jogo atrasado pela 35ª rodada, no Mineirão, nesta quarta-feira (27). A equipe gaúcha sofre com um problema no time titular, já que o técnico Renato Gaúcho não vai poder contar com o zagueiro Rodrigo Ely. Assim, o comandante sinaliza que não deve escolher pelo principal candidato a substituí-lo. A tendência é a de que ele escale Rodrigo Caio. A informação é da rádio “Bandeirantes”.

Deste modo, ele deve formar a dupla de zaga com Jemerson, que vai retornar aos 11 iniciais. Isso porque ele cumpriu suspensão automático no último compromisso do Imortal, o empate com o Juventude, na Arena.