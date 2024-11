Presidente do Santos diz que conversas com Luís Castro ‘estão avançadas’

Nassr's Portuguese coach Luis Castro looks on during the friendly football match between Saudi Arabia's al-Nassr FC and the US Inter Miami CF at the Kingdom Arena Stadium in Riyadh on February 1, 2024. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images) Crédito: -

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que Luís Castro é o objetivo principal do clube neste momento. Em sua participação no Summit CBF Academy, o mandatário confirmou que existe conversas com o técnico há muito tempo e estão avançadas. Além disso, o dirigente diz apenas esperar a resposta do treinador para concluir a contratação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não há como esconder. Nós, de fato, conversamos. Abrimos negociações na semana passada, isso avançou bastante, a ponto de o representante ter vindo ao Brasil. Ele deixou claro que gostaria de conhecer a estrutura do Santos, do CT, da Vila Belmiro. Desde ontem, o representante está aqui”, disse Marcelo Teixeira, que prosseguiu: