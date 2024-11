Milito evita polêmicas entre Atlético e Botafogo antes da final na Libertadores

O Atlético perdeu para o Juventude, em duelo pelo Brasileirão, em Belo Horizonte, antes da grande final da Libertadores. A derrota veio após um grande jogo, com o placar de 3 a 2. Por outro lado, na entrevista coletiva, o tema não foi o duelo pelo torneio nacional.

Afinal, as perguntas focaram na Libertadores, mas Gabriel Milito despistou e evitou polemizar com Artur Jorge, do Glorioso. Isso porque, na segunda-feira (25), o português havia comentado sobre as atitudes de Deyverson e o goleiro Everson, no jogo entre as equipes no Brasileirão, disputado há uma semana.