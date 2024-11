Liverpool vence Real Madrid e mantém 100% de aproveitamento na Champions

Com direito a pênalti perdido por Mbappé, Reds fazem grande partida em Anfield e complicam vida dos merengues na fase de liga da competição

Segue o Liverpool. Os Reds fizeram uma grande partida em Anfield, nesta quarta-feira (27), e venceram o Real Madrid por 2 a 0, pela 5ª rodada da fase de liga da Champions. Mac Allister e Gakpo, ambos no segundo tempo, balançaram a rede e confirmaram a campanha de 100% de aproveitamento na principal competição de clubes do planeta. Além disso, Mbappé não fez um bom jogo, desperdiçou uma cobrança de pênalti e decepcionou os torcedores merengues. Pelo lado dos donos da casa, Salah também perdeu uma penalidade, mas esta não fez falta para os ingleses, que mereceram a vitória.

Com o resultado, o Liverpool manteve a liderança isolada da fase de liga, com 15 pontos em cinco rodadas. No momento, a vantagem para a vice-líder Inter de Milão é de dois pontos.