Libertadores: Presidente cita ‘jogo mais importante da história’ do Atlético-MG, mas vê favoritismo do Botafogo

A final da Libertadores da América 2024, no próximo sábado (30), não ganhou só o status de mais importante da temporada, mas, quiçá, da história. Isso é o que diz o presidente do representante mineiro na decisão continental, Sérgio Coelho, às vésperas do embarque à Argentina para os próximos – e últimos – 90 minutos contra o Botafogo.

“Não existe uma animação maior. Talvez, sábado seja o dia um dos dias mais importantes do futebol do Atlético. Podemos estar no mundial do final do ano, no meio do ano que vem também no primeiro Super Mundial de Clubes. Não tem como estar mais animado. Estou confiante. Para mim, eu posso dizer que estamos falando do jogo mais importante da história do Galo”, disse Coelho.