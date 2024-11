Irmã de Neymar compartilha torcida por clube do coração ao lado de sobrinha

Rafaella Santos, irmã mais nova de Neymar, publicou um registro fofo com Helena, a filha caçula do craque. As duas acompanharam a vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Palmeiras, em confronto decisivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu na última terça-feira (26), e a criança de somente quatro meses protagonizou um momento de fofura no colo da tia. Helena usava uma camisa personalizada do Glorioso com o seu nome exposto nas costas e uma Xuxinha no cabelo, que continha as cores da equipe.

Em postagem no seu Instagram, Rafaella festejou a vitória e indicou que a sobrinha, além de afilhada, deu sorte para o Alvinegro.