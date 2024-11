Inter Miami anuncia renovação de contrato do uruguaio Luis Suárez

Vínculo do atacante com o clube norte-americano irá até dezembro de 2025, no fim da próxima edição da Major League Soccer

O Inter Miami anunciou, nesta quarta-feira (27), a renovação de contrato do uruguaio Luis Suárez. Nesse sentido, o novo vínculo do atacante com o clube norte-americano irá até dezembro de 2025, no fim da próxima edição da Major League Soccer.

Aos 37 anos, depois da boa passagem pelo Grêmio, o jogador decidiu atuar ao lado de Messi no futebol dos Estados Unidos. Ao longo da última temporada, ele foi essencial, com boas atuações, e já tinha demonstrado o desejo de permanecer por mais um ano.