Igor Jesus destaca conexão entre jogadores do Botafogo: ‘Todo mundo se apoiando’

O Botafogo recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (26), o Glorioso venceu o Palmeiras por 3 a 1 e encerrou a sequência de três jogos sem vitória, além de espantar qualquer desconfiança antes da final da Libertadores.

“É uma vitória de um time trabalhador, de um time que vem buscando a vitória em todos os jogos. Infelizmente tivemos jogos em que não conseguimos. Mas nos mantivemos fortes mentalmente, todo mundo se apoiando. Hoje viemos aqui diante do nosso rival, que está disputando o título com nós. Conseguimos uma vitória digna, conseguimos fazer o nosso trabalho e saímos com os três pontos, que é o mais importante”, destacou.