Heidenheim x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de rivais com campanha 100% na Liga Conferência. Alemães, em 6º, esperam fazer valer o fator casa. Os londrinos lideram e são favoritos

Líder da fase de pontos corridos da Liga Conferência, o Chelsea enfrenta nesta quinta-feira, 28/11, os alemães do Heidenheim, que jogam em casa, na Voiht Arena. O jogo, às 14h45 (de Brasília) é pela quarta e penúltima rodada e de extrema importância. Afinal, reúne rivais que venceram os seus três jogos, mas com o modesto time da Alemanha em sexto lugar por causa do saldo de gols. Afinal, os londrinos têm 13 e os germânicos 4.

Como a fase é de tiro curto (seis jogos) e dos 36 times apenas os oito primeiros avançam diretamente às oitavas e aqueles entre 9º e 24º jogam uma repescagem, ter uma campanha 100% é essencial. Tudo para não contar com combinações ou saldo de gols para terminar no G8.