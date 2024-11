Guardiola pede desculpas após fala sobre arranhões: ‘Não quis minimizar a automutilação’

Depois do empate do Manchester City, treinador explica que cortes foram acidentais e que não quis diminuir um assunto sério

Depois do empate do Manchester City pela Champions League, o técnico Pep Guardiola assustou os torcedores ao aparecer com arranhões e ferimentos no rosto. Durante a explicação, o comandante afirmou que queria se machucar, porém utilizou as redes sociais para se desculpar sobre a fala. Ele disse que os cortes foram acidentais e que não quis diminuir um assunto sério.

“Fui pego de surpresa com uma pergunta no final de uma coletiva de imprensa, ontem à noite, sobre um arranhão que apareceu em meu rosto e expliquei que uma unha afiada causou isso acidentalmente. Minha resposta não teve a intenção de forma alguma de minimizar a grave questão da automutilação. Eu sei que muitas pessoas lutam contra problemas de saúde mental todos os dias e gostaria de aproveitar este momento para destacar uma das maneiras pelas quais as pessoas podem procurar ajuda”, publicou o treinador.