Gérson ‘Canhotinha de Ouro’ critica atuação do Fluminense: ‘Isso é porcaria nenhuma’

Ídolo do clube carioca fala sobre empate do Tricolor, que se complica na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro

O Fluminense perdeu a chance de ampliar vantagem para a zona de rebaixamento e ficou no empate, sem gols, com o Criciúma, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. Logo depois da partida, o ídolo tricolor e comentarista Gérson “Canhotinha de Ouro” teceu críticas aos comandados do técnico Mano Menezes.

“No finalzinho do jogo, com 10, 15 minutos para terminar, é só ‘chuveiro’, bola para dentro da área. Isso não é técnica, não é tática, não é porcaria nenhuma. Vocês tão de brincadeira com esse time. Vai para a segunda divisão? Não, porque tem mais dois jogos, ganhou um ponto, mas botou lá dentro [no Maracanã] 40 mil pessoas para quê? Ver essa porcaria aí?”, afirmou.