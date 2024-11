Funcionário do Botafogo rebate críticas após vitória: ‘Sempre tem um culpado’

Glorioso venceu o confronto direto contra o Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e supera desconfiança de novo vexame Crédito: Jogada 10

O Botafogo superou nova desconfiança após dar resposta positiva com a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras, na última terça-feira (26), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tal embate representava um confronto direto na luta pelo título da competição. O Glorioso foi pressionado para o duelo e com o triunfo recuperou a liderança do campeonato, onde esteve na maior parte da disputa. Após a reação do Alvinegro, o psicólogo do clube, Paulo Ribeiro, fez uma postagem nas redes sociais para rebater com indireta as críticas de um mental frágil da equipe.

"Quando a culpa não é da preparação física, é do lado psicológico. Sempre tem um culpado", afirmou o profissional com um tom do deboche.

A sequência de três empates do Botafogo fez reacender a discussão de um abalo mental do time. Afinal, o Alvinegro teve uma queda de rendimento na edição de 2023 da Série A. Com isso, mesmo na primeira colocação em maior parte do torneio, perdeu o título da reta final para o Palmeiras, seu último adversário. Inclusive, o Glorioso perdeu a liderança após a 35ª rodada em ambas as ocasiões. Diferentemente ao cenário do ano passado, o Botafogo deu indícios de uma reação, já que recuperou o primeiro lugar contra o Palmeiras. Apesar disso, ainda restam dois jogos no torneio e a vantagem para o Alviverde é de três pontos. Confira a postagem completa do psicólogo do Botafogo O time perdeu vantagem de seis pontos na liderança e rinha sido ultrapassado pelo Palmeiras. O cenário parecia repetir o ocorrido na temporada passada, quando na partida contra o rival perdeu por 4 a 3 de virada.

O momento foi visto como uma virada de chave na temporada da equipe no ano passado, que liderava a competição na 31ª rodada. Depois disso, o time teve o “emocional abalado” e viu o troféu terminar com a equipe paulista. Possibilidade de conquistar a Libertadores O Alvinegro mostra-se ambicioso, pois além da Série A, também pode conquistar a Libertadores. O time de General Severiano está na decisão do principal torneio de clubes da América do Sul e vai enfrentar o Atlético. A final vai ocorrer no próximo sábado (30), às 16h (de Brasília), no estádio Monumental de Nuñéz, em Buenos Aires, na Argentina. Por isso, houve uma antecipação do seu confronto com o Palmeiras, que abriu a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, exatamente porque não poderia entrar em campo em datas próximas. Ou até no mesmo final de semana por duas competições diferentes. Assim, retorna a campo pela Série A, na próxima quarta-feira (04/12), para encarar o Internacional, no Beira-Rio.