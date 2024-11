Fluminense emplaca sequência negativa e aumenta pressão na reta final do Brasileirão

Tricolor soma cinco jogos sem vencer na competição e terá que triunfar fora de casa para evitar a chance de rebaixamento Crédito: Jogada 10

Quando restavam cinco partidas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tinha em seu horizonte três partidas como mandante na luta contra o rebaixamento. Contudo, o Tricolor não conseguiu vencer Fortaleza e Criciúma, ambos no Maracanã, e inverteu a situação nesta reta final de Brasileirão. Apesar de estar com um ponto fora do Z4, os comandados do técnico Mano Menezes terão pela frente dois jogos como visitante e apenas um no Rio de Janeiro para sacramentar a permanência. Todavia, o desempenho longe do Rio de Janeiro não é dos mais otimistas: com apenas quatro vitórias em 17 jogos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo com a forte presença da torcida, o time teve enorme dificuldade para construir jogadas e não foi eficiente nas vezes em que incomodou a meta do Tigre. Com o empate, o Fluminense aumentou a sequência negativa para cinco jogos sem vencer na competição.

“Quando a gente faz o gol, você fala que a gente achou o gol, daí é injusto. Aí temos que ser justos com o jogo. A gente não achou, a gente cruzou a bola e fez um gol de cruzamento. Acho 44 cruzamentos uma demasia. Já falamos sobre esse assunto. Você geralmente, quando a gente tem dificuldade, você traz os cruzamentos que a equipe fez. É tão óbvio isso no futebol que todas as equipes cometem o mesmo equívoco, quando elas não encontram as soluções”, disse Mano. Preocupação com questão mental Em momentos de pressão, a parte mental deve ser trabalhada de maneira adequada. Afinal, ela pode refletir nas atuações em campo e trazer consequências negativas. Na coletiva de imprensa, Mano explicou que não tem como fazer muitos ajustes em pouco tempo e que a situação requer muita conversa com o grupo.