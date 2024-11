Filipe Luiz explica esquema com quatro atacantes

No 0 a 0 com o Fortaleza treinador montou um 4-2-4 pois analisou que era o único jeito de tentar vencer um time invicto em casa

O empate em 0 a 0 com o Fortaleza, nesta terça-feira, 26/11, fora de casa, na Arena Castelão, resultou no fim das chances do Flamengo de conquistar o título. Afinal, com 63 pontos, o time pode ganhar no máximo mais nove e o líder Botafogo já abriu dez pontos de vantagem. Mas o que surpreendeu foi a escalação de Filipe Luís. Afinal, ele colocou Gerson como volante e escalou quatro atacantes: Plata, Michael, Gabigol e Bruno Henrique. O time massacrou no primeiro tempo, finalizou pouco, mas chegou a ter 70% de posse de bola. Filipe Luís tentou esse plano ousado, mas que acabou sendo infrutífero:

“Temos muitas variações e diferentes detalhes em um jogo. Trabalho assim. E hoje, na partida contra o Fortaleza, que ainda não perdeu em casa e continua invicto, imaginei que a melhor forma de vencê-los seria ir para cima deles. Tentei aproveitar o grande momento do Plata. Recuei o Gerson, pois estava sem o Everton, suspenso, e o De La Cruz voltava de lesão. O Fortaleza é um time que defende bem, então o que fiz foi tentar desmontar a defesa deles. Criamos oportunidades e lutamos até o fim. Poderíamos ter saído com a vitória.”