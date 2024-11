Di María leva o Benfica à vitória na Champions

O Benfica tem um jogador excepcional, Di María”, disse o treinador do Mônaco, Adi Hutter, que, nesta quarta-feira, 27/11, receberia o time português no Estádio Louis II. Ele foi questionado sobre o que temia no Benfica. Parecia que, na coletiva na véspera desta partida pela 5ª rodada da Liga dos Campeões, ele já tinha um prenúncio. Afinal, o veterano campeão do mundo com a Argentina fez excelente partida. E, principalmente, deu assistências para dois gols na vitória por 3 a 2, de virada. Aliás, verdadeiros presentes para as cabeçadas de Arthur Cabral e Amdouni, nos minutos finais.

O Mônaco saiu na frente com Ben Seghir no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, Pavlidis empatou. Quando o Mônaco já estava com dez jogadores (Singo foi expulso), Magassa deixou tudo igual. No entanto, aos 39 e 42 minutos, Di María deu as assistências para o 3 a 2 que levou o Benfica aos 9 pontos, em 14º lugar, na zona de repescagem (9º ao 24º). O Monaco, que entrou na rodada como vice-líder, caiu para oitavo, mas ainda permanece na zona de classificação direta às oitavas (G8).