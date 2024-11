Defeito em ônibus de torcedores do Botafogo atrasa viagem para a Argentina

Com 'perrengue', botafoguenses iniciam deslocamento rumo à final da Libertadores no dia 30, em Buenos Aires

Apesar da alegria, os torcedores do Botafogo, que saíram do Estádio do Nilton Santos na noite desta quarta-feira (27), tiveram alguns “perrengues” para darem início à viagem rumo à Buenos Aires, na Argentina, para a final da Libertadores. Os ônibus estavam previstos para saírem por volta das 19h, mas só deixaram o local após às 23h.

O trânsito próximo ao Nilton Santos dificultou a chegada dos ônibus das companhias, além de um deles estar com ar-condicionado quebrado. Para resolver o problema, os fãs alvinegros acionaram um mecânico de última hora. Posteriormente, houve a liberação do ônibus. Os torcedores, imediatamente, saudaram: “Ah, eletricista!!!”.