Cuiabá é o segundo rebaixado no Campeonato Brasileiro

Vitória do Juventude em cima do Atlético-MG faz com que o Dourado não tenha mais chances matemáticas de permanecer na Série A Crédito: Jogada 10

O Cuiabá é o segundo time rebaixado do Campeonato Brasileiro. A confirmação da queda do Dourado aconteceu na noite desta terça-feira (26/11), após a vitória do Juventude em cima do Atlético-MG por 3 a 2, em Belo Horizonte. Assim, o clube mato-grossense confirma o descenso com duas rodadas de antecedência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A equipe está na 19ª colocação, com 30 pontos, nove a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Apesar de ainda conseguir igualar o Tricolor Carioca no número de pontos, o Dourado ainda ficaria com uma vitória a menos que o clube das Laranjeiras. Assim, o Cuiabá está matematicamente rebaixado.