Cristiano Ronaldo reage a elogio de Elon Musk em rede social

Cristiano Ronaldo e Elon Musk movimentaram a web após trocarem elogios no X (antigo Twitter), rede social de propriedade do norte-americano

Cristiano Ronaldo e Elon Musk seguem interagindo nas redes sociais após o craque português brilhar na Champions da Ásia. Depois do camisa 7 receber elogios do empresário norte-americano, foi a vez do jogador do Al Nassr agradecer pela ‘moral’ dada pelo homem mais rico do mundo.

No X (antigo Twitter e de propriedade de Musk), CR7 mostrou satisfação pelo reconhecimento de sua exibição e brincou sobre o futebol praticado nos EUA.