Corinthians encerrou investigação interna sobre o caso VaideBet antes de concluir

Apesar de contratar a empresa EY para investigar possíveis irregularidades durante o contrato, a diretoria cancelou a investigação Crédito: Jogada 10

A diretoria do Corinthians cancelou a investigação que a EY, empresa de consultoria e auditoria, estava fazendo sobre o contrato entre a VaideBet e o clube antes da conclusão do caso. Segundo o ge, o encerramento aconteceu menos de um mês do início. Ainda de acordo com o site, a investigação se encerrou oficialmente em 18 de junho de 2024, por meio de um e-mail enviado à empresa por Luiz Ricardo Alves, conhecido como Seedorf, que na época ocupava o cargo de diretor-adjunto financeiro do Alvinegro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na mensagem, ele informou que, após uma reunião com Augusto Melo e a diretoria, decidiram interromper “todo e qualquer trabalho em andamento”. Além do presidente e do diretor, estão copiados no e-mail outros membros do clube: Marcelo Mariano, diretor administrativo; Vinicius Cascone, então secretário-geral e Leonardo Pantaleão, então diretor de negócios jurídicos.