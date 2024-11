Corinthians apresenta plano para pagamento de dívidas

O comunicado foi publicado no site oficial do clube nesta quarta-feira (27)

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (27) que apresentou à CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF um plano conjunto para quitar e parcelar dívidas com ex-jogadores, empresários e outros clubes. No comunicado, o clube cita “processos atualmente em tramitação no referido órgão”.

A implementação do plano ainda não está garantida, pois sua execução depende da aprovação da CNRD. O órgão avaliará a proposta apresentada pelo Corinthians antes de tomar uma decisão. Segundo o balanço financeiro de 2023, o clube acumulou R$ 114 milhões em dívidas relacionadas a direitos de imagem atrasados.