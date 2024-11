Copinha feminina terá início nesta quinta-feira; saiba todas as informações

Torneio já é tradicional entre os clubes no masculino; confira como ter acesso aos ingressos gratuitos

Nesta quinta-feira (27), será dada a largada para a segunda edição da Copinha feminina, na cidade de São Paulo. Serão 20 clubes na disputa de dez estados brasileiros, com a final prevista para 15 de novembro. O torneio, já tradicional na base do masculino, passa a ganhar corpo para se tormar uma vitrine na busca por talentos entre as mulheres.

Em relação à edição inaugural, conquistada pelo Flamengo, cinco novos integrantes estão confirmados. A saber: Palmeiras, Sport, Red Bull Bragantino, Centro Olímpico e Vila Nova. Cada um dos cinco grupos contará com quatro participantes. Haverá turno único, e os líderes de cada chave, bem como os três melhores segundos colocados, se classificam às quartas de final, com confrontos únicos até a decisão.