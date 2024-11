Chances de título (UFMG): Botafogo dispara e está com a mão na taça

Antes do jogo contra o Palmeiras, nesta terça-feira, 26/11, no Allianz Parque, abrindo a 36ª rodada, o Botafogo tinha 34% de chance de título, de acordo com os cálculos do departamento de matemática da UFMG. Afinal, mesmo com os 70 pontos do líder Verdão, estava em segundo, pois tinha uma vitória a menos e estava instável, com os resultados ruins que fizeram o rival ultrapassá-lo. Além disso, ainda jogaria no Allianz Parque. Não por acaso, o Palmeiras estava com 63,7% de chance de levantar o caneco pela terceira vez consecutiva. Mas, no fim das contas, o Fogão venceu por 3 a 1.

Assim, o Botafogo volta a colocar a mão na taça: passou a ter 75% de chance de título, enquanto o Verdão caiu para 24,1%. O Internacional ainda sonha (0,76%) e o Fortaleza (0,14%). Já o Flamengo, com o empate contra o Fortaleza, não tem mais chances. Veja abaixo como estão os números dos concorrentes ao título, além das chances de classificação para a Libertadores e de rebaixamento.