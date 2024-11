Champions: Aston Villa e Juventus ficam no empate em Birmingham

No jogo de ‘milagres’ e com direito a gol anulado no último lance, a Juventus ficou no 0 a 0 com o Aston Villa, nesta quarta-feira (27), pela quinta rodada da fase de Liga da Champions League. Jogando em Birmingham, na Inglaterra, as equipes não saíram do 0 a 0, em resultado que não foi bom para ninguém.

Afinal, o Aston Villa, após três vitórias nas rodadas iniciais, já chega a dois jogos sem triunfos e fica apenas na nona posição, com dez pontos. Os Villains, que chegaram a liderar a fase de Liga, já se encontram fora da zona de classificação direta às oitavas de final. A Juventus, por sua vez, amarga a 19ª colocação, com oito pontos. Lembrando que os times que ficarem do nono ao 24º se enfrentam numa ‘repescagem’ anterior às oitavas.