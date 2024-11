Caravanas da torcida do Botafogo saem do Nilton Santos rumo à Argentina

Com 40 ônibus, torcedores do Glorioso viajam para a final da Libertadores, em Buenos Aires

Com ânimos à flor da pele, os torcedores do Botafogo começam a viagem histórica rumo a Buenos Aires para final da Libertadores. Caravanas, organizadas por torcidas do Alvinegro, com 40 ônibus vão partir diretamente do Nilton Santos, estádio do clube, durante a noite desta quarta-feira (27) para a capital argentina.

A previsão de chegada é justamente na madrugada de sábado, dia da decisão. A rota do ônibus é a seguinte: Rio de Janeiro (Nilton Santos), São Paulo, Paraná, Uruguaiana e Buenos Aires.