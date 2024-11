Bruno Henrique vive dia de torcedor e vibra com título da esposa no Beach Tennis

Atacante do Flamengo esteve em campo no empate sem gols com o Fortaleza, na última terça-feira (26), e ganhou folga nesta quarta Crédito: Jogada 10

Bruno Henrique e Gisellen Ramalho vão precisar de mais espaço na estante de troféus da mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso porque a esposa do atacante do Flamengo também sagrou-se campeã em 2024 e conquistou, na manhã desta quarta-feira (27), o título de um torneio de Beach Tennis. Acostumado a estar sempre em disputa, o jogador trocou de papel com a amada e viveu um dia de torcedor. Gisellen venceu a competição ao lado da amiga e dupla de Beach Tennis, a psicomotricista Yanara Nobre. Ela, inclusive, fez um desabafo emocionante sobre a importância dessa conquista em sua vida pessoal.